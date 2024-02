Sardegna: Conad dona 152 mila euro all'Azienda Sanitaria Brotzu di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 152 mila euro sono stati donati da Conad a favore dell'Azienda Sanitaria Brotzu di Cagliari. I fondi sono stati raccolti nel corso della campagna “Una Collezione da favola”, attiva da ottobre a dicembre 2023, che ha coinvolto tutti i punti vendita Conad Nord Ovest. Si tratta di un'iniziativa, in collaborazione con Goofy by Egan, a sostegno di importanti ospedali attivi con progetti pediatrici presenti sul territorio. I fondi raccolti in Sardegna sono andati all’Associazione “Il Paese dei Cuori” per l’acquisto di avanzate apparecchiature ecocardiografiche 3D e 4D a favore del reparto di Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite presso l’Arnas Brotzu di Cagliari, principale centro di riferimento in Sardegna per queste patologie. Queste strumentazioni consentono la creazione di ricostruzioni tridimensionali delle strutture cardiache in tempo reale, paragonabili a tecniche invasive come la risonanza magnetica. Negli ultimi dieci anni di collaborazione con il Brotzu, l'iniziativa natalizia ha permesso di devolvere all’Ospedale oltre 1 milione di euro completamente destinati a sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti. (Rsc)