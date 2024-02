Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, partecipa al convegno “Strumenti e iniziative per lo sviluppo sostenibile del territorio” organizzato da Cassa Depositi e Prestiti.Roma, Sede CDP, via Goito 4 (ore 10:30)- L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, e l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, presenteranno il primo Programma 2024-2026 – annuale e triennale – di interventi sulla rete viaria regionale.Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 12) (segue) (Rer)