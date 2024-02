Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Consiglio Generale della Cisl del Lazio alla presenza del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. Durante i lavori del Consiglio Generale verrà presentata e consegnata la ricerca: “Il Lazio attraverso la lente della Cisl. Come sono cambiati i redditi da lavoro e da pensione nella nostra regione”Roma, Auditorium Carlo Donat-Cattin, via Rieti 13 (ore 9:30)- Convegno "Roma porta del Paese. Il Giubileo e la mobilità delle persone e delle merci dentro e verso la Capitale" promosso dalla Cgil e dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio.Sede della Filt Cgil di Roma e Lazio, piazza Vittorio Emanuele II (ore 10)- Mostra-convegno "Di Lavoro si Vive" nata accrescere la consapevolezza sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e sul diritto di ogni cittadino di operare in un ambiente che assicuri e garantisca la protezione della salute fisica e psichica. L'evento è stato organizzato dal consigliere M5s Valerio Novelli, in collaborazione con Confael (Confederazione autonoma europea dei lavoratori).Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1302 (ore 10) (segue) (Rer)