Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

- - Conferenza Stampa e visita in anteprima della Mostra "Rino Gaetano". Dal 16 febbraio al 28 aprile 2024 al Museo di Roma in Trastevere, la mostra, a cura di Alessandro Nicosia e Alessandro Gaetano, nel segno di uno dei più amati cantautori italiani.Roma, Museo di Roma in Trastevere, piazza di S. Egidio 1/b (ore 12:30)- Inaugurazione ufficiale della sede del comitato elettorale per Poletti sindaco. Hanno aderito la lista Leali Legali Liberi per Civitavecchia e Forza Italia. Saranno presenti il generale Paolo Poletti e il senatore Claudio Fazzone, i consiglieri regionali Giorgio Simeoni, capogruppo e Presidente Commissione Giubileo, Fabio Capolei Segretario di Aula, altri esponenti delle forze politiche e della società civile.Civitavecchia, Galleria Garibaldi (ore 15) (Rer)