Imprese: Stellantis approva il programma di riacquisto di azioni proprie

- Il Consiglio di amministrazione di Stellantis ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 3 miliardi di euro (prezzo totale di acquisto esclusi i costi accessori), da eseguire sul mercato. Lo riferisce un comunicato. La società intende annullare le azioni ordinarie acquisite attraverso il programma di riacquisto di azioni ad eccezione di una porzione di esse, fino a 0,5 miliardi di euro, che potranno essere utilizzate per piani di compenso basati su azioni e piani di azionariato per dipendenti. Le azioni saranno acquistate nel corso di un periodo che terminerà il 31 dicembre 2024. L’opportunità di avviare il programma di riacquisto deriva dalla significativa generazione di flussi di cassa e dalla solidità del bilancio della società. Questi fattori consentono alla società di garantire un’adeguata liquidità per gestire un’ampia varietà di contesti economici e di mercato, facilitando al contempo un interessante ritorno di capitale per gli azionisti e supportando l’estensione dei piani di azionariato per dipendenti a diversi paesi. (segue) (Com)