Imprese: Stellantis approva il programma di riacquisto di azioni proprie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di riacquisto di azioni ordinarie sarà realizzato in base all’autorizzazione concessa dall’assemblea generale degli azionisti del 13 aprile 2023, che potrà essere rinnovata o estesa, fino a un massimo del 10 per cento del capitale della Società. La parte residua dell’autorizzazione concessa il 13 aprile 2023 è pari a circa 181 milioni di azioni. Il prezzo di acquisto per azione ordinaria non sarà superiore a un importo pari al 110 per cento del prezzo di mercato delle azioni sul Nyse, Euronext Milan o Euronext Paris. Il prezzo di mercato sarà calcolato come la media del prezzo più alto in ciascuno dei cinque giorni di negoziazione precedenti la data di acquisizione, come indicato nel listino ufficiale del Nyse, Euronext Milan o Euronext Paris. Ad oggi la Società detiene n. 142.090.297 azioni ordinarie proprie pari al 3,52 per cento del proprio capitale formato da azioni ordinarie e azioni a voto speciale. (segue) (Com)