Imprese: Stellantis approva il programma di riacquisto di azioni proprie (3)

- Stellantis aggiornerà sull’inizio dei riacquisti e sul programma di riacquisto tramite un comunicato stampa pubblicato nella sezione Investors del sito web della società sotto “Azioni e informazioni per gli azionisti”. I riacquisti saranno effettuati subordinatamente alle condizioni di mercato e in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili, tra cui il Regolamento sugli abusi di mercato 596/2014 e il Regolamento delegato (Ue) 2016/1052 della Commissione. (Com)