- Il carbone prodotto dalle imprese statali della Cina si è attestato a 1,13 miliardi di tonnellate nel 2023, in aumento del 4,5 per cento su anno. Lo indicano i dati pubblicati dalla Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali. Nello stesso periodo, l’energia prodotta dalle suddette imprese si è attestata a 5.350 miliardi di chilowattora, pari al 63 per cento del totale nazionale. (Cip)