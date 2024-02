Taiwan: nuova sortita della Cina con 21 aerei e sei navi da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato 21 aerei e sei navi da guerra cinesi nello Stretto fino alle 6 di oggi (le 23 di ieri in Italia). Lo rende noto il dicastero su X, precisando che 12 velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, che segna il confine non ufficiale tra l’isola e la Cina. Quattro si sono introdotti nella Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz). Dall’inizio di febbraio, la Cina ha inviato nello Stretto 108 aerei e 65 navi. In una conferenza stampa tenuta il mese scorso nella capitale cinese, il portavoce del ministero della Difesa, Wu Qian, ha ribadito lo scopo delle manovre, che servono a rafforzare la prontezza al combattimento delle forze armate e a tutelare la "sovranità e l'integrità territoriale" della nazione. (segue) (Res)