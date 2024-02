Taiwan: nuova sortita della Cina con 21 aerei e sei navi da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista cinese rivendica infatti la sua giurisdizione su Taiwan, che sotto l'amministrazione della presidente uscente Tsai Ing-wen ha intensificato gli scambi militari con gli Stati Uniti per accrescere le sue capacità di difesa. Il dossier è tra i più scottanti nel rapporto Cina-Usa, che già scricchiola sotto il peso delle restrizioni al commercio di alta tecnologia e minerali critici varate dai due Paesi negli ultimi anni. Nonostante il presidente Xi Jinping abbia messo più volte in guardia l’omologo Joe Biden dal fornire assistenza militare a Taiwan, il dipartimento di Stato non ha cessato di garantire aiuti militari all’isola. L’ultimo pacchetto, da 300 milioni di dollari, è stato approvato dal Pentagono lo scorso dicembre, con l'obiettivo di assicurare alle forze armate la manutenzione dei loro sistemi informativi tattici. (Res)