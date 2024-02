© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il garantismo si esplica nei confronti di tutti, di chi ha il potere e di chi non lo ha. Oggi circa tremila persone vengono incarcerate in modo ingiusto perché poi il Tribunale per la libertà riformula l’ordinanza e non sono solo colletti bianchi ma anche ‘poveri cristi’”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. (Rin)