Regno Unito: Hunt, dati negativi non sono una sorpresa ma economia sta svoltando

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha commentato l'entrata del Regno Unito in recessione tecnica, affermando che la bassa crescita "non è una sorpresa". "L'inflazione elevata è il principale ostacolo alla crescita ed è per questo che dimezzarla è stata la nostra massima priorità", ha affermato Hunt in una nota, aggiungendo tuttavia che ci sono segnali che l'economia britannica sta "svoltando l'angolo", visto che gli esperti prevedono che la crescita si rafforzerà nei prossimi anni. "I salari crescono più velocemente dei prezzi, i tassi ipotecari sono in calo e la disoccupazione rimane bassa. Anche se i tempi sono ancora duri per molte famiglie, dobbiamo attenerci al piano: tagliare le tasse sul lavoro e sulle imprese per costruire un'economia più forte", ha dichiarato il cancelliere. (Rel)