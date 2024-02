Carceri: Nordio, contro sovraffollamento eliminare carcerazione preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Indulto e amnistia, che sono stati provvedimenti 'svuotacarceri' retaggio della Prima Repubblica, sono sempre delle sconfitte per lo Stato. Il modo di deflazionare le carceri esiste, è eliminare la carcerazione preventiva. Abbiamo 23 mila detenuti in attesa di condanna definitiva". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Occorre lavorare molto sui detenuti stranieri per far si che paghino la loro pena nel loro Paese d’origine", ha aggiunto ricordando poi che ci sono anche "i tossicodipendenti che andrebbero mandati in comunità perché sono dei consumatori, dei malati da curare".(Rin)