Gaza: proseguono attacchi di Israele in tutta la Striscia, le persone lasciano Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le operazioni di Israele a Gaza, mentre le persone lasciano la città di Rafah, la città più a sud della Striscia, al confine con l'Egitto, a causa di una possibile operazione di terra delle forze israeliane. L'aviazione delle Forze di difesa d'Israele (Idf) ha effettuato una serie di attacchi aerei in tutta la Striscia di Gaza nell'ultimo giorno, distruggendo infrastrutture sotterranee, edifici e postazioni di lancio attribuiti al movimento islamista palestinese Hamas. Secondo quanto riferito dalle stesse Idf su X (ex Twitter), nel centro di Gaza, nell'ultimo giorno, la Brigata Nahal ha ucciso numerosi membri del gruppo islamista, tra cui un presunto comandante. Inoltre, le Idf avrebbero ucciso 15 combattenti di Hamas a Gaza City e in altre zone del nord della Striscia. Nel sud, invece, in particolare a Khan Yunis, le forze speciali hanno fatto irruzione in diversi depositi di armi, hanno spiegato le Idf, aggiungendo che diversi combattenti palestinesi sono stati uccisi nella parte occidentale della città durante la scorsa giornata. (segue) (Res)