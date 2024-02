© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di nuove carceri è “molto difficile per vari vincoli ma si possono usare strutture dismesse, penso sempre alle caserme, per imputati di reati minori e avere strutture per rieducare i detenuti". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. (Rin)