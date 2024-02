Usa: "Cnn", minaccia a sicurezza nazionale proverrebbe da arma atomica russa nello spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “seria minaccia alla sicurezza nazionale” statunitense è stata denunciata ieri dal presidente della commissione Intelligence della Camera Mike Turner. La denuncia, che ha destato grande scalpore mediatico, è emersa proprio mentre è in corso un braccio di ferro tra Senato e Camera dei rappresentanti sull'approvazione di un nuovo pacchetto da ben 60 miliardi di dollari per il sostegno militare all'Ucraina. Secondo fonti anonime citate dall’emittente “Cnn”, la non meglio precisata minaccia originerebbe da capacità non convenzionali della Russia. Turner non ha specificato la natura e la provenienza della minaccia, chiedendo però alla Casa Bianca di declassificare tutte le relative informazioni e inviarle al Congresso. Secondo le fonti, si tratterebbe di dati di intelligence “molto sensibili”. In una comunicazione ai colleghi, il presidente della commissione ha spiegato che la questione riguarda una “capacità militare straniera destabilizzante”. (segue) (Was)