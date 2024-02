Usa: "Cnn", minaccia a sicurezza nazionale proverrebbe da arma atomica russa nello spazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, ha invece sminuito l'entità della minaccia, che a suo dire "non necessita di alcun allarme pubblico". "Ho letto la dichiarazione del presidente Turner, e voglio rassicurare i cittadini americani: non c'è ragione di allarme pubblico", ha affermato il presidente della Camera. "Lavoreremo assieme per far fronte alla questione, come facciamo per tutte le questioni sensibili e classificate", ha aggiunto Johnson. (Was)