Indonesia: elezioni, partito di Prabowo delude le aspettative nonostante il successo del suo leader

22 luglio 2021

- Il partito nazionalconservatore Movimento della Grande Indonesia (Partito Gerindra) del ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto avrebbe ottenuto tra il 13 e il 14 per cento dei consensi alle elezioni che si sono tenute ieri, un risultato inferiore alle attese a dispetto del successo personale di Prabowo, che si è già dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali. E' quanto emerge dai risultati provvisori diffusi oggi dalle principali società demoscopiche del Paese, in vista dei risultati definitivi che saranno formalizzati dalle autorità elettorali soltanto il mese prossimo. Il Partito Gerindra sarebbe soltanto terzo alle spalle di altri due formazioni di orientamento conservatore: il Partito democratico indonesiano di lotta (Pdi-P), che fa riferimento al presidente uscente Joko Widodo, con circa il 17 per cento dei consensi, e il Partito dei gruppi funzionali (Partito Golkar), che avrebbe ottenuto tra il 14 e il 15 per cento dei voti. I sondaggi della vigilia attribuivano al partito di Prabowo una percentuale di consensi prossima al 20 per cento. (segue) (Fim)