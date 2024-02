Indonesia: elezioni, partito di Prabowo delude le aspettative nonostante il successo del suo leader (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’Indonesia, Prabowo Subianto, si è già dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali di ieri. Sebbene i risultati definitivi del voto siano attesi solo il mese prossimo, le proiezioni attribuiscono al candidato del partito nazionalconservatore Movimento della Grande Indonesia (Partito Gerindra), alla guida della coalizione Indonesia avanzata, quasi il 60 per cento delle preferenze. Prabowo, 72 anni, si è rivolto ai suoi sostenitori riuniti allo stadio di Giacarta. “Siamo grati, ma non possiamo essere arroganti. Dobbiamo essere umili”, ha detto, definendo la sua vittoria “quella di tutti gli indonesiani”. Il ministro della Difesa uscente ha anche ringraziato i suoi predecessori, in particolare Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono e l’uscente Joko Widodo, noto anche come Jokowi. “Lo conosco molto bene, ed è un grande, grande, grande lavoratore”, ha affermato di quest’ultimo. “Non conosce il significato della parola stanchezza, ma i suoi ministri erano stanchi di lavorare per lui”, ha quindi scherzato. (segue) (Fim)