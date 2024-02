Indonesia: elezioni, partito di Prabowo delude le aspettative nonostante il successo del suo leader (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle otto di sera di ieri, ora locale, l’agenzia Poltracking Indonesia attribuiva a Prabowo il 59,17 per cento dei voti dopo lo spoglio di circa tre quarti delle schede. All’ex governatore di Giacarta Anies Basedan sarebbe andato il 24,5 per cento delle preferenze, mentre l’ex governatore di Giava centrale Ganjar Pranowo sarebbe fermo al 16,34 per cento. Un altro istituto di ricerca, Lembaga Survei Indonesia, attribuisce a Prabowo il 57,36 per cento dei consensi con il 75 per cento dello spoglio completato, contro il 25,41 per cento di Anies e il 17,23 per cento di Ganjar. Dati che scongiurano l’ipotesi di un secondo turno, che si sarebbe reso necessario nel caso in cui nessuno dei candidati avesse superato la soglia del 50 per cento (e di almeno il 20 per cento in metà delle 38 province del Paese). (segue) (Fim)