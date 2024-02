Ucraina: sindaco Leopoli, attacco russo danneggia alcune abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune abitazioni di Leopoli, nell'area occidentale dell'Ucraina, sono state danneggiate dall'attacco missilistico russo in corso in tutto il territorio del Paese. Lo riferisce il sindaco della città, Andrii Sadovoy, su Telegram. "Ci sono degli attacchi in città. Secondo le prime informazioni, le finestre di diverse case a Leopoli in via Naukova sono state distrutte dall'onda d'urto. Non ci sono ancora informazioni sulle vittime", scrive il sindaco. (Kiu)