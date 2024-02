Taiwan: motoscafo cinese si capovolge durante inseguimento con la Guardia costiera, 2 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un motoscafo cinese si è capovolto ieri mentre veniva inseguito dalla Guardia costiera di Taiwan al largo dell’arcipelago di Kinmen, provocando la morte di due pescatori cinesi che si trovavano a bordo. Lo riferisce la Guardia costiera taiwanese in una nota, precisando che l’imbarcazione si era introdotta illegalmente nelle acque territoriali al largo dell’arcipelago, amministrato da Taiwan. Durante la fuga, quattro persone sono cadute in mare e sono state soccorse dalla Guardia costiera taiwanese. I due sopravvissuti sono stati trasferiti in ospedale e sono in condizioni stabili. (Res)