Gaza: premier Canadese Trudeau discute crisi con il re giordano Abdullah

- Il primo ministro del Canada Justin Trudeau ha incontrato il re giordano Abdullah II per discutere dell'offensiva pianificata da Israele nella città di Rafah, nel sud di Gaza. Lo ha riferito tramite un comunicato l'ufficio del primo ministro canadese. In precedenza, l'Ufficio del re di Giordania aveva annunciato che Abdullah II si sarebbe recato negli Stati Uniti, Canada, Francia e Germania per sollecitare la comunità internazionale a lavorare ad un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. (segue) (Was)