Gaza: premier Canadese Trudeau discute crisi con il re giordano Abdullah (2)

- I piani di Israele per una offensiva terrestre contro la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, comporterebbero se attuati una "catastrofe" umanitaria. E' quanto afferma un comunicato congiunto diffuso ieri dai leader di Australia, Canada e Nuova Zelanda. "Siamo molto preoccupati dai segnali dei preparativi di Israele per una offensiva di terra a Rafah", afferma il comunicato congiunto dei tre leader, che sollecitano Israele a prestare ascolto al "crescente consenso internazionale" e "non procedere su questa strada", dal momento che "non esiste alcun luogo dove i civili si possano rifugiare". Il comunicato menziona un pronunciamento della Corte internazionale di giustizia che ordina a Israele di assicurare la consegna degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ed evidenzia "la necessità urgente di un immediato cessate il fuoco umanitario" che preveda la liberazione di tutti gli ostaggi ancora nelle mani dell'organizzazione islamista palestinese Hamas. (Was)