Usa: California approva piano da 1,9 miliardi di dollari per l'elettromobilità

- La Commissione per l'energia della California (Cec) ha approvato ieri un piano da 1,9 miliardi di dollari per accelerare la diffusione delle reti di ricarica per veicoli elettrici (Ev) e delle stazioni di rifornimento di idrogeno in tutto lo Stato. L'investimento servirà a potenziare l'infrastruttura per veicoli a zero emissioni leggeri, medi e pesanti in tutto lo Stato dorato, con finanziamenti distribuiti nei prossimi quattro anni attraverso il Programma di trasporti puliti della Cec. "Il nostro futuro dei trasporti puliti è qui, con più di un'auto nuova su quattro vendute nel nostro Stato che è elettrica", ha commentato il governatore democratico Gavin Newsom tramite un comunicato. (segue) (Was)