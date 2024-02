Usa: California approva piano da 1,9 miliardi di dollari per l'elettromobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno il 50 percento dell'infrastruttura a zero emissioni sarà indirizzato verso comunità a basso reddito e svantaggiate, ha sottolineato l'ufficio del governatore. Gli 1,9 miliardi di dollari totali dovrebbero tradursi in 40.000 nuovi punti di ricarica in tutto lo Stato, aggiungendosi ai quasi 94.000 punti di ricarica pubblici e privati condivisi installati oggi, secondo la Cec. "Dobbiamo assicurarci che questa sia un'infrastruttura di rifornimento a zero emissioni per tutti", ha detto Patty Monahan, commissaria principale per i trasporti della Cec, in una dichiarazione. "Investendo la maggior parte dei fondi a vantaggio delle comunità a basso reddito e svantaggiate, lo stato si assicura che le comunità più bisognose abbiano un migliore accesso ai punti di ricarica e meno inquinamento da camion e autobus", ha aggiunto Monahan. (segue) (Was)