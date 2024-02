Usa: California approva piano da 1,9 miliardi di dollari per l'elettromobilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 657,6 milioni di dollari verranno destinati a impianti per la ricarica di Ev leggeri, 1,02 miliardi di dollari supporteranno l'infrastruttura per camion e autobus sia a batteria che a celle a combustibile a idrogeno e 130 milioni di dollari sosterranno l'infrastruttura portuale a zero emissioni, secondo il programma. Inoltre, nell'importo totale sono inclusi 5 milioni di dollari per lo sviluppo della forza lavoro nel settore dei veicoli a zero emissioni e 46 milioni di dollari per altre "opportunità emergenti". (Was)