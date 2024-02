Thailandia: allarme inquinamento a Bangkok, dipendenti pubblici passano al lavoro da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità thailandesi hanno avvertito che il livello di inquinamento atmosferico a Bangkok e nelle province limitrofe ha raggiunto livelli dannosi per la salute, e hanno ordinato ai dipendenti delle agenzie governative nella capitale di lavorare da casa per i prossimi due giorni, sollecitando anche il settore privato ad assumere misure analoghe. L'aumento del livello di inquinamento atmosferico è legato a una combinazione dell'inquinamento industriale, del traffico automobilistico e dei roghi legati al raccolto agricolo, che assieme hanno coperto Bangkok in una cappa di smog. (segue) (Fim)