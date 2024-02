Thailandia: allarme inquinamento a Bangkok, dipendenti pubblici passano al lavoro da remoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sito web di monitoraggio della qualità dell'aria IQAir, a Bangkok le concentrazioni di particolato atmosferico hanno raggiunto oggi livelli 15 volte superiori a quelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della città, rendendo la capitale thailandese l'ottava città più inquinata al mondo. Il governo thailandese ha offerto sussidi agli agricoltori per non dare alle fiamme gli scarti dei raccolti agricoli, e pacchetti di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici a basso costo. I parlamentari thailandesi stanno valutando una legge sulla qualità dell'aria per i trasporti, le attività industriali e l'agricoltura. (Fim)