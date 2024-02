Mar Cinese Meridionale: Filippine, impegnati per codice di condotta Cina-Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manalo ha anche espresso preoccupazione per le tensioni regionali riguardanti la vicina Taiwan e ha esortato tutte le parti a rimanere in contatto diretto. L'idea di un codice di condotta è stata concepita più di due decenni fa, ma le parti si sono impegnate ad avviare il processo di negoziazione nel 2017. Da allora sono stati compiuti pochi progressi, e i negoziati sui contenuti del codice di condotta sono tuttora in corso. (segue) (Fim)