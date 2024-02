Russia: localizzato incendio nell'Izsvetia Hall a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato localizzato un incendio in tre edifici inutilizzati nel cortile dell'Izvestia Hall, una popolare sala per concerti situata in piazza Pushkinskaya, nel centro di Mosca. Lo hanno riferito i servizi operativi all'agenzia di stampa "Tass". “L’incendio è ormai stato localizzato. Non ci sono segnalazioni sulla presenza di possibili di vittime", ha detto la fonte dell'agenzia. Questa mattina si è verificato un incendio in piazza Pushkinskaya, nel centro di Mosca. Inizialmente la sua superficie era di 800 metri quadrati, poi si è esteso sino a 1.500 metri quadrati. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato impedito che l'incendio si estendesse verso lo stabile principale dell'Izvestia Hall. Tre edifici separati nell'area del cortile sono andati a fuoco e uno di questi è crollato. (Rum)