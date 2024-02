Usa: sparatoria a Kansas City, bilancio dei feriti sale a 22 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle persone rimaste ferite a seguito della sparatoria di mercoledì 14 febbraio a Kansas City, in Missouri, durante la parata organizzata per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, è salito ad almeno 22 persone. La polizia ha anche confermato la morte di una persona. Le forze dell’ordine hanno comunicato un totale di tre arresti, uno in più rispetto a quanto annunciato inizialmente. (Was)