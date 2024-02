Usa: sparatoria a Kansas City, Biden e Harris chiedono misure di controllo delle armi da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno reagito alla sparatoria che si è verificata ieri a Kansas City tornando a chiedere al Congresso di varare leggi per limitare il diritto alla detenzione di armi da fuoco. "E' ora di agire. Questa è la mia posizione, e chiedo al Paese di stare al mio fianco, per far sentire la nostra voce al Congresso affinché si agisca finalmente per bandire la armi d'assalto, si limitino i caricatori ad alta capienza, si rafforzino i controlli, si tengano le armi lontane da quanti non dovrebbero possederle o maneggiarle", afferma una dichiarazione del presidente diffusa dalla Casa Bianca. (segue) (Was)