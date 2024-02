Usa: sparatoria a Kansas City, Biden e Harris chiedono misure di controllo delle armi da fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente Kamala Harris ha rivolto un appello analogo, esortando il Congresso a varare "leggi ragionevoli per la sicurezza delle armi": "La realtà è che molto si può prevenire se i membri delle legislature, incluso il Congresso degli Stati Uniti, avranno il coraggio di agire con leggi ragionevoli", ha dichiarato la vicepresidente prima di intraprendere un viaggio in Germania in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Come ricorda la stampa Usa, lo scorso settembre il presidente Biden ha istituito il primo Ufficio della Casa Bianca sulla prevenzione della violenza armata, ponendone alla guida proprio la vicepresidente Harris. (segue) (Was)