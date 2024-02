Usa: sparatoria a Kansas City, Biden e Harris chiedono misure di controllo delle armi da fuoco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito frattanto a un morto e almeno 29 feriti - inclusi 19 con ferite d'arma da fuoco - il bilancio della sparatoria che si è verificata ieri a Kansas City, in Missouri, durante la parata organizzata per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl. Molti tra i feriti sono minorenni: un ospedale pediatrico della città ha ricevuto 12 pazienti di età compresa tra 6 e 15 anni, nove dei quali raggiunti da colpi d'arma da fuoco Le forze dell’ordine hanno comunicato un totale di tre arresti, uno in più rispetto a quanto annunciato inizialmente. Stando ai resoconti della stampa Usa, uno degli uomini armati è stato disarmato e immobilizzato da alcune delle persone presenti alla parata. (Was)