Usa: traffico sessuale, vittime di Epstein fanno causa all'Fbi

- Oltre una decina di vittime del defunto magnate statunitense Jeffrey Epstein hanno intentato causa al governo degli Stati Uniti ieri, accusando il Federal Bureau of Investigation (Fbi) di aver ignorato per due decenni i traffici sessuali del milionario, morto in carcere nel 2019. Le vittime, tutte anonime, affermano che l'Fbi disponesse sin dal 1996 di informazioni credibili in merito ai traffici di Epstein, che negli anni hanno coinvolto diverse personalità note. L'agenzia, però, avrebbe ignorato del tutto denunce e segnalazioni sino all'arresto di Epstein per traffico sessuale nel 2019, un mese prima del suo suicidio in una cella in circostanze tuttora controverse. "Come conseguenza diretta della negligenza dell'Fbi, le querelanti hanno continuato a subire traffici sessuali, abusi, stupri, torture e minacce", afferma la causa legale, che chiede di "chiarire una volta per tutte il ruolo dell'Fbi nella rete criminale di traffici sessuali di Epstein". (segue) (Was)