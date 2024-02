Usa: traffico sessuale, vittime di Epstein fanno causa all'Fbi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica ha fatto sapere il mese scorso di non aver avviato alcuna indagine dopo che il duca di York, il principe Andrea, è risultato tra le numerose persone indicate come complici di Epstein. Tali documenti giudiziari rivelano decine di complici di Epstein, e dettagliano le accuse di abusi sessuali nei confronti dell’esponente della famiglia reale. In una dichiarazione ufficiale, la Polizia metropolitana britannica ha affermato: “Siamo a conoscenza della pubblicazione dei documenti giudiziari relativi a Jeffrey Epstein. Come con ogni questione, se ci fossero nuove informazioni rilevanti, le valuteremo. Non è stata avviata alcuna indagine”. In precedenza è stato reso noto che il movimento antimonarchico britannico Republic ha sporto denuncia contro il principe Andrea per abusi sessuali. (Was)