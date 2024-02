Usa: presidente Camera Johson su minaccia sicurezza nazionale, "nessuna ragione di allarme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presunta minaccia alla sicurezza nazionale proveniente dalla Russia, oggetto di resoconti riservati forniti dalle agenzie d'intelligence statunitensi a membri del Congresso federale Usa, "non necessita di alcun allarme pubblico". Lo ha dichiarato il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson. "Ho letto la dichiarazione del presidente (della commissione Intelligence della Camera, Mike) Turner, e voglio rassicurare i cittadini americani: non c'è ragione di allarme pubblico", ha affermato il presidente della Camera. "Lavoreremo assieme per far fronte alla questione, come facciamo per tutte le questioni sensibili e classificate", ha aggiunto Johnson. (segue) (Was)