Gaza: leader di Australia, Canada e Nuova Zelanda sollecitano Israele a non attaccare Rafah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ribadito ieri l'intenzione di ordinare una "potente" operazione militare a Rafah. A Rafah, la città della Striscia di Gaza al confine con l'Egitto, hanno trovato rifugio negli ultimi mesi centinaia di migliaia di palestinesi vittime dei combattimenti e dalla devastazione nel nord e nel centro della Striscia. Secondo l'emittente televisiva "Cnn", Israele non si è lasciata dissuadere dagli avvertimenti e dagli appelli giunti negli ultimi giorni dalla comunità internazionale. Rafah ospita ad oggi oltre la metà della popolazione di Gaza, perlopiù persone sfollate dalle altre aree del territorio assediato dalle forze israeliane a seguito dell'attacco dell'organizzazione islamista palestinese Hamas, il 7 ottobre scorso. Le Forze di difesa israeliane hanno anticipato la possibilità di un piano per l'evacuazione dei civili dalla città, che però non è stato ancora presentato al governo israeliano, come confermato ieri da un portavoce delle Forze di difesa. (segue) (Was)