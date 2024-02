Gaza: leader di Australia, Canada e Nuova Zelanda sollecitano Israele a non attaccare Rafah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito nei giorni scorsi che un attacco contro la città avrebbe "conseguenze devastanti". Negli ultimi giorni, appelli analoghi sono giunti dai rappresentanti di numerosi governi mondiali, inclusi gli Stati Uniti: il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha detto che Washington è contraria ad una operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah. “Riteniamo che non sia consigliabile andare avanti con una operazione su larga scala a Rafah senza adeguate garanzie di sicurezza per i civili”, ha detto il funzionario. Appelli a interrompere i preparativi per una offensiva sono giunti da esponenti di diversi governi europei e mediorientali, tra cui Germania, Egitto, Turchia e Giordania, oltre che dall'Autorità nazionale palestinese. (segue) (Was)