Gaza: leader di Australia, Canada e Nuova Zelanda sollecitano Israele a non attaccare Rafah (7)

- Per la Corte, alcune delle azioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) compiute nella Striscia di Gaza consentono al tribunale dell’Aia “di esaminare il caso sulla base dell’articolo 9 della Convenzione sul genocidio”. Esprimendo preoccupazione per le vittime civili, Donohogue ha detto che “il 93 per cento della popolazione nella Striscia di Gaza rischia la fame e centinaia di migliaia di bambini non hanno accesso all’istruzione”. Nella sentenza, la Corte ha inoltre stabilito che Israele deve impedire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di violazione della convenzione sul genocidio, e che Israele deve presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure adottate in risposta a quest'ordine entro un mese. (segue) (Was)