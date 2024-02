Covid: Bonetti (Azione-Per), senza indagine su Regioni e Comuni commissione non porterà verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Le famiglie che hanno sofferto, che hanno speso lacrime per i propri morti, le donne e gli uomini che abbiamo incontrato negli ospedali pretendono una verità che sia piena, compiuta e non semplicemente una condanna aprioristica. Questa Commissione di inchiesta non promuoverà né garantirà questa verità. Questo testo affossa definitivamente ogni speranza di accendere una luce su quella che è stata un'esperienza drammatica del nostro Paese e che merita una risposta, perché permetterà alla Commissione di indagare solo sull'azione di due governi e non, guardacaso, su quella di Regioni e Comuni". Lo ha detto Elena Bonetti, vicepresidente di Azione, intervenendo alla Camera, in Aula, in dichiarazione di voto sulla commissione d'inchiesta sul Covid. (segue) (Rin)