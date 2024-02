Italia-Romania: Ciolacu, nostro Paese ha carenza manodopera, comunità all'estero aiuti rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La diaspora del popolo romeno verso l'Italia ha creato una condizione per la quale "la Romania ha il maggior numero di lavoratori attivi, oltre 5,7 milioni, ma abbiamo sicuramente una carenza di manodopera" e "forse possiamo lentamente convincervi, almeno per un periodo di tempo, a venire in Romania e contribuire allo sviluppo della Romania". Lo ha detto il primo ministro della Romania, Marcel Ciolacu, in occasione dell'incontro in Campidoglio a Roma con il sindaco Roberto Gualtieri, rivolgendosi alla comunità romena intervenuta in Sala della Protomoteca. "Ne stiamo parlando ora, dopo 30 anni, e stiamo cercando una soluzione, come politici - ha aggiunto - e vi dico, in tutta onestà, che non sono uno dei politici che cercano qualcuno da incolpare per quello che è successo". (segue) (Rer)