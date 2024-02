Libia-Italia: ministro Interno Trabelsi, “immigrazione clandestina sta peggiorando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell’immigrazione clandestina in Libia “sta peggiorando” e l’Italia dovrebbe offrire il suo “sostegno nello sviluppo della capacità della polizia libica, sia attraverso corsi di formazione che attraverso supporto tecnico”. Lo ha detto il ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Imad Trabelsi, nell’incontro tenuto questo pomeriggio con l’omologo italiano, Matteo Piantedosi, quest’ultimo in visita ufficiale in Libia insieme al vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Durante la riunione sono state discusse questioni di sicurezza di interesse comune, in particolare la formazione, la riabilitazione e lo scambio di informazioni sui dossier sull'immigrazione clandestina, della sicurezza delle frontiere e della lotta alla criminalità”, si legge in una nota ufficiale diramata dal dicastero di Tripoli. Trabelsi ha detto che “il problema dell'immigrazione clandestina in Libia sta peggiorando”, chiedendo che il suo ministero sia dotato “delle capacità necessarie per affrontare i flussi migratori e avviare i rimpatri volontari in coordinamento con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim)”. (segue) (Lit)