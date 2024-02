Libia-Italia: ministro Interno Trabelsi, “immigrazione clandestina sta peggiorando” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente del governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha elencato “gli sforzi compiuti per proteggere le frontiere, attivare torri di sorveglianza elettronica e condurre pattugliamenti nel deserto per monitorare le rotte del contrabbando”. Sforzi che, ha aggiunto Trabelsi, “saranno raddoppiati quando ci sarà un reale sostegno da parte dei partner italiani”. Nell'incontro sono stati poi discussi “i meccanismi di azione congiunta per lo scambio di informazioni sui gruppi criminali dediti alla tratta di esseri umani”. Infine, è stato concordato che il gruppo di lavoro congiunto sulla sicurezza si riunirà “prossimamente a Tripoli per dare seguito a quanto concordato”, conclude la nota della parte libica. (segue) (Lit)