Libia-Italia: ministro Interno Trabelsi, “immigrazione clandestina sta peggiorando” (4)

- Piantedosi e Cirielli hanno incontrato anche il ministro degli Affari esteri incaricato del Governo di unità nazionale libico, Al Taher Salem al Baour. Nell'incontro con quest'ultimo, riferisce il Viminale, si è convenuta l’importanza di una gestione condivisa del fenomeno migratorio con l’Unione europea e con i Paesi di origine dei flussi. La visita ufficiale è proseguita con un approfondito e proficuo incontro con il ministro Trabelsi: “In apertura del colloquio ho ringraziato il mio omologo libico - ha dichiarato Piantedosi - per l’amicizia e per la collaborazione nelle numerose iniziative in tema di lotta ai trafficanti di esseri umani, che evidenziano dei primi risultati tangibili”. “In un clima di straordinaria collaborazione - ha concluso Piantedosi - abbiamo condiviso strategie operative, per un avvio immediato dei progetti dedicati ai rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine”. (Lit)