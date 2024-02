Russia-Usa: Putin, Mosca collaborerà con qualsiasi leader statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sarà pronta a collaborare con qualsiasi leader degli Stati Uniti che gode della fiducia del popolo americano. Lo ha detto oggi il presidente russo, Vladimir Putin, durante un'intervista con il giornalista di “Rossiya 1”, Pavel Zarubin. Il capo del Cremlino è stato interrogato sulla sua preferenza tra i potenziali futuri leader degli Stati Uniti: l'attuale presidente Joe Biden o l'ex presidente Donald Trump. In risposta, Putin ha evidenziato che Biden è "più esperto" e "più prevedibile", descrivendolo come "un politico forte". “Tuttavia, lavoreremo con qualsiasi leader statunitense che abbia il sostegno del popolo americano", ha sottolineato il presidente russo durante l'intervista. Le elezioni presidenziali americane sono previste per novembre 2024. (Rum)