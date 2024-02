Gaza: Biden rinvia di 18 mesi il rimpatrio dei palestinesi che sono negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un provvedimento per rinviare il rimpatrio di alcuni palestinesi che si trovano nel territorio federale, dando loro un “rifugio sicuro” alla luce del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato che le condizioni umanitarie nella regione hanno riscontrato un “peggioramento significativo”, e che il provvedimento consentirà ai palestinesi che si trovano negli Stati Uniti di rimanere nel Paese per altri 18 mesi. Le uniche eccezioni sono i pregiudicati e chiunque possa rappresentare una minaccia alla sicurezza pubblica. (Was)