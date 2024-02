Covid: Bonetti (Azione-Per), senza indagine su Regioni e Comuni commissione non porterà verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non garantirà la verità perché non potrà svelare molte questioni: non potrà dire cosa è successo negli ospedali, non potrà dire il perché le scuole le abbiamo riaperte prima o dopo sulla base delle decisioni del tavolo di concertazione con le Regioni, competenti sul trasporto pubblico locale, e non potrà affrontare tutti quegli aspetti che sono prerogative delle Regioni - ha aggiunto la parlamentare -. Questa commissione di inchiesta fa del gran populismo, le risposte non arriveranno. Di quello che è accaduto negli ospedali di Bergamo nulla si potrà dire e sapere perché nel testo di legge non si prevede la competenza di investigare su questo", ha concluso Bonetti, dichiarando il voto contrario di Azione e l'astensione personale dal voto, "in coerenza alla mia coscienza, al mio rispetto istituzionale - ha concluso - essendo stata ministra dei due governi messi sotto inchiesta da questo testo di legge". (Rin)