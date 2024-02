Brasile: esonerati due militari indagati per "colpo di Stato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni svelate da Cid sono state usate dalla Pf per l'operazione "Tempus veritatis", avviata l'8 febbraio scorso che ha finora portato al sequestro del passaporto di Bolsonaro e all'arresto di due suoi ex collaboratori, Felipe Martins e Marcelo Camara. La polizia aveva in un primo tempo arrestato anche Valdemar Costa Neto, presidente del Partito liberale (Pl, la forza politica in cui milita Bolsonaro), trovato in possesso di armi da fuoco e 39 grammi di oro non denunciati. L'uomo è stato poi rilasciato grazie alla decisione di Alexandre de Moraes, il magistrato della Corte titolare delle indagini. Le indagini comprendono anche Augusto Heleno, già ministro e capo del servizio di sicurezza statale, l'ex ministro della Giustizia, Anderson Torres, l'ex ministro della Difesa, nonché candidato vice presidente, Walter Braga Netto e Paulo Sergio Nogueira, ex comandante dell'Esercito. L'operazione ha preso di mira 16 militari in totale, sei dei quali erano attivi. Oltre a Marques Almeida e Ferreira Lima, sono indagati anche il tenente colonnello Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros, il colonnello Bernardo Romao Correa Neto, arrestato l'11 febbraio all'aeroporto al rientro dagli Stati Uniti, il tenente colonnello Rafael Martins de Oliveira e il tenente colonnello Ronald Araujo Junior. (Brb)